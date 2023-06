Com calcular l’índex de massa corporal i el pes ideal?

Una dona portant una dieta saludable (iStock)

Si vols tenir hàbits més saludables i vols començar baixant de pes, llavors has d’entendre alguns termes com què és l’índex de massa corporal o el teu pes ideal d’acord amb la teva alçada. Són termes molt diferents, però et seran de gran ajuda perquè sàpigues si estan funcionant els teus nous hàbits.

L’Índex de Massa Corporal (IMC) va relacionat amb el pes i la talla d’una persona, la qual cosa els fa termes diferents, però molt relacionats. L’IMC és usat com un dels indicadors per a avaluar l’estat nutricional d’una persona. És molt fàcil calcular-ho!, només has de fer servir la fórmula de l’IMC: el pes en quilograms dividit pel quadrat de l’altura en metres (kg/m2). El resultat que et doni, t’ajudarà a identificar si tens sobrepès i obesitat.

Per a calcular el teu pes ideal no hi ha una fórmula com l’IMC, si vols calcular el teu pes exacte, l’única cosa que has de fer és pesar-te en una bàscula aplicant aquests consells:

. La manera correcta de pesar-se és fer-ho als matins després d’anar al bany i en roba interior.

. Col·loca la bàscula en una superfície dura i uniforme.

. Queda’t quieta, amb el teu pes distribuït en tots dos peus.

. Inverteix en una balança digital que sigui exacta per a no tenir dubtes de les dades. A més, et poden donar més resultats com l’Índex de Massa Corporal.

. Es recomana pesar-se una vegada a la setmana, el mateix dia i a la mateixa hora.





Per Mujerde10.com