Com aturar-se a la carretera en cas d’avaria o emergència

L’any passat, la meitat dels morts en carretera eren vianants, tant vianant com aquells que, per avaria o un altre tipus d’incidències, han de detenir el seu vehicle i deixar-lo a la carretera.

Coneguem els advertiments i consells emesos per la Direcció General de Trànsit d’Espanya (DGT) per aturar-se sense que ningú sofreixi cap perill:

Si alguna cosa no va bé a la carretera, s’ha de detenir el cotxe i donar un cop d’ull, o trucar a l’assistència en carretera. El primer que es farà serà retirar el cotxe de la via pública com més aviat millor, si es pot, al voral, i mai en canvis de rasant, zones de corbes, túnels, etcètera. Es posaran les llums d’emergència, i les de posició si és de nit. Abans de baixar del vehicle, el conductor portarà posada l’armilla reflectora. A continuació, se situarà la llum d’emergència al vehicle.

En acabar, els passatgers hauran d’esperar en un lloc apartat per realitzar les pertinents trucades a l’assegurança o a la grua. La DGT aconsella que no sigui el mateix conductor el que realitzi aquest tipus d’intervencions.

Tots els viatgers del cotxe hauran de baixar, situar-se en un lloc segur, i mantenir-se sempre lluny de la calçada. Seria aconsellable que cadascun dels passatgers disposés de la seva pròpia armilla reflectora.

Tan important és saber el que cal fer a l’hora de parar-se en carretera com el contrari. Qualsevol pas en fals pot acabar en tragèdia.

