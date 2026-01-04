Com aprofitar les restes dels àpats de Nadal

Després dels grans dinars i sopars de Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis, moltes llars es troben amb la nevera plena de restes. Lluny de ser un problema, aquests aliments poden convertir-se en una oportunitat perfecta per a cuinar de manera creativa, estalviar diners i reduir el malbaratament alimentari.
Els plats nadalencs poden tenir una segona vida. El pollastre rostit, el xai, el gall dindi o el capó es poden aprofitar per a fer croquetes, canelons, empanades o fins i tot amanides tèbies. Tallats petits i barrejats amb verdures, donen lloc a plats nous i lleugers.
Les carns sobrants també són ideals per a preparar brous, sopes o cremes. Els ossos i les carcasses aporten molt sabor i permeten cuinar plats reconfortants per als dies freds d’hivern. Afegint-hi arròs, fideus o llegums, es poden crear àpats complets i nutritius.
Els plats de formatges i embotits solen ser abundants durant les festes. Les restes es poden aprofitar per a fer truites, quiches, pizzes casolanes o entrepans calents. Els formatges una mica secs es poden recuperar si es gratinen, mentre que els embotits es poden tallar a daus i afegir a plats de pasta o arròs.
Els torrons, neules i polvorons no han de quedar oblidats en un calaix. Es poden utilitzar per a fer postres noves, com ara bases de pastissos, trufes, gelats casolans o iogurts amb trossets de torró. Així, els dolços tradicionals es transformen en receptes diferents i sorprenents.
Tot i això, sempre, una bona opció, és la de congelar les restes en porcions petites. D’aquesta manera, es poden consumir durant les setmanes següents sense presses. Etiquetar els recipients amb la data ajuda a mantenir l’ordre i evitar que el menjar acabi a les escombraries.
Aprofitar les restes dels àpats de Nadal no només és pràctic, sinó també responsable. Cada petit gest contribueix a reduir el malbaratament alimentari i a valorar l’esforç que hi ha darrere de cada plat. A més, pot ser una experiència divertida per a experimentar a la cuina i descobrir noves combinacions.