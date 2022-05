Com alleujar els ulls sensibles? Segueix els nostres consells i notaràs millora!

Definitivament, el bon temps ens encanta, però no podem deixar de reconèixer que té uns certs inconvenients, com per exemple les al·lèrgies… Si tens els ulls sensibles i et couen durant tot l’any, però especialment amb el bon temps, tenim bones notícies per a tu. T’expliquem com alleujar els ulls sensibles.

Tenir els ulls sensibles és una patologia que afecta cada dia a milers de persones. A vegades et couen els ulls i no saps el motiu? Estan enrogits? Llagrimegen amb freqüència? Potser ets una d’aquestes persones i encara no ho sàpigues.

I és que els ulls són la part més vulnerable del nostre cos, per diversos motius: el gruix de la pell del contorn és 4 vegades més fina que la de la resta del cos; la microcirculació en aquesta àrea és més lenta, la qual cosa afavoreix l’acumulació de toxines; la seva hidratació és menor i les traccions musculars més freqüents.

Per això, tots hem de tractar amb molta cura aquesta zona tan delicada. Però és que, a més, hi ha moltes persones que pateixen símptomes específics de sensibilitat com: picor, cremor, enrogiment ocular, llagrimeig constant o ulls cansats.

Si és el teu cas, en el blog ojosensible de Laboratoris Viñas trobaràs tota la informació que necessites sobre aquesta patologia, així com consells avalats pel rigor d’un equip especialitzat – el projecte va ser creat per una oftalmòloga, una maquilladora, tres farmacèutics i dos experts en dermoestètica -.

El contingut, que s’actualitza cada setmana, inclou mètodes d’identificació dels símptomes i rutines de cura, com consells per a corregir la vista cansada. Tampoc falten els tips de bellesa, com per exemple trucs per a eliminar i camuflar les ulleres. Així podràs estar molt bufona, sense posar en perill la salut dels teus ulls!

Consells per a alleujar els ulls sensibles

Els ingredients i additius que contenen els productes de maquillatge poden obstruir les glàndules oculars i causar problemes seriosos als ulls: conservants, ceres, parafines, dissolvents o fibres de nilons – si són resistents a l’aigua -. Per això, el maquillatge hipoal·lergogen s’elabora amb ingredients menys irritants, d’origen vegetal, per a minimitzar al màxim els riscos de reaccions adverses. També es recomana el seu ús en persones que utilitzen lents de contacte. A més, pren nota d’aquests consells:

1. No et maquillis els ulls si estan irritats o vermells.

2. No comparteixis les teves mascaretes, llapis i ombres d’ulls amb ningú.

3. Usa ombres en format crema, perquè les partícules de la pols no t’entrin en els ulls.

4. Per a perfilar els ulls és millor fer servir khol, ja que és menys agressiu que els llapis normals.

5. Vigila la data de caducitat dels productes i mantingues els utensilis nets, amb sabons neutres.

Per bellezactiva.com