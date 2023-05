Com allargar la vida dels electrodomèstics de la llar

Diferents electrodomèstics de la llar (Getty images)

Els electrodomèstics són una part integral de la nostra vida quotidiana, i mantenir-los en bon estat és essencial per a prolongar la seva vida útil. La majoria dels electrodomèstics tenen una vida útil de 5 a 15 anys, però amb una cura adequada, es pot estendre la seva funcionalitat durant molts anys més. En aquest article, presentem alguns consells que has de fer per a mantenir-los en perfectes condicions el màxim temps possible.

1. Llegeix el manual de l’usuari: El manual de l’usuari és el millor lloc per a obtenir informació sobre la cura i el manteniment dels electrodomèstics. Sovint, els manuals donen recomanacions específiques per al manteniment i la neteja adequats, així com per al seu ús correcte.

2. Neteja regular: La neteja és essencial per al manteniment dels electrodomèstics. Assegura’t de netejar-los regularment, tant per dins com per fora, per a mantenir-los en bon estat. Els electrodomèstics que acumulen brutícia i pols poden veure’s afectats en la seva eficiència i escurçats en la seva vida útil.

3. No sobrecarreguis els electrodomèstics: Cada electrodomèstic té una capacitat màxima de càrrega. No sobrecarreguis els electrodomèstics, ja que això pot causar danys i reduir la seva vida útil. Llegeix les instruccions del fabricant per a saber la capacitat màxima de càrrega per a cada un.

4. No utilitzis els electrodomèstics per a fins no previstos: Els electrodomèstics estan dissenyats per a un ús concret.

5. No posis coses pesades damunt de la rentadora, el rentavaixella o la nevera.

6. En el cas de la rentadora, elimina l’aigua i els residus que queden en la goma interior després de cada rentada, i neteja periòdicament els compartiments del sabó per a evitar generar fongs i bacteris.

7. No oblidis de netejar la part posterior dels electrodomèstics almenys dues vegades a l’any amb un aspirador per a eliminar la pols. Quan ho facis, és preferible desconnectar els aparells.

8. Quan vagis a introduir els plats i les olles en el rentavaixella, neteja bé les restes de menjar per a no obstruir els tubs ni els desaigües.

9. Utilitza productes adequats per a cada aparell. Usar per exemple un rentaplats comú en el rentavaixella pot provocar problemes greus. Assegura’t també abans de connectar-ho que cap peça toca les aspes per a evitar trencar-les o forçar-les.

10. Si vols evitar que la vitroceràmica perdi la lluentor i poliment, neteja-la després de cada ús amb productes recomanats pels fabricants i fes servir baietes que no ratllin la superfície.

11. Si col·loques alguna cosa sobre el microones (no recomanat), observa que els objectes no obstrueixin el forat de ventilació.

12. Evita col·locar a l’interior del forn paelles o cassoles, perquè pots ratllar l’interior amb rascades.

13. Els equips electrònics com ara televisors, equips de so, ordinadors, mòbils i tauletes, és fonamental tenir-los nets i secs de líquids i pols.