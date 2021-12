Com ajudar que la bateria del cotxe pateixi menys quan s’arrenca amb temperatures fredes

L’hivern és una època dura per a la bateria del cotxe, més si ja té uns quants anys. Si acabes de comprar un cotxe de segona mà i no tens ni idea de quant de temps té la bateria del teu cotxe, has de tenir encara més precaució.

El fred fa exigir el màxim a les bateries dels cotxes i si no estan en bon estat, poden acabar fallant. Podem forçar menys la bateria del nostre cotxe fent que es redueixin les possibilitats que fallin.

Les bateries funcionen mitjançant una reacció química, que amb temperatures extremes es veu afectada, en el cas de temperatures fredes properes a 0ºC aquesta reacció química és més lenta. A més, que el cotxe estigui fred (la mecànica, l’oli…) farà que calgui molta més energia de la bateria per fer funcionar el cotxe, per la qual cosa patirà encara més.

És per això que una de les millors maneres de prevenir que una bateria falli és protegir-la del fred. Aparcar el cotxe en un garatge és el millor remei, però si no tenim aquesta opció, tapar el cotxe (o almenys el capó) amb una lona i tapar les reixetes davanteres del cotxe amb un cartró mantindrà més temps la temperatura del motor Quan s’apagui, i farà que la temperatura de la bateria sigui més alta.

Un altre dels aspectes que més afecta la qualitat d’una bateria, i d’altres parts del cotxe, és la manca de rodatge, per això és recomanable moure el cotxe periòdicament fins que la bateria arribi al seu punt de càrrega òptim.

No és res més, que abans de l’hivern comprovem l’estat de la bateria. Un cop d’ull de la bateria per comprovar que no estigui inflada, que els borns no tinguin corrosió i estiguin ben posats, que no perd líquid, o si ja disposem de polímetre, comprovar que l’estat de càrrega és adequat ens pot evitar un ensurt. El més idoni és que a l’hivern la bateria tingui la màxima càrrega possible.

Finalment, podem ajudar que la bateria estigui menys exigida a l’hora d’arrencar el cotxe:

Abans d’arrencar, apaga el màxim de dispositius del cotxe: ràdio, llums, escombretes, climatitzador, eixugaparabrises.

Mantingues trepitjat l’embragatge, ja que forçarà menys la mecànica del vehicle i gastarà menys energia.

No prolonguis més de cinc segons tenir girada la clau en arrencar. Si insistim molt, la bateria pateix i podem fer que el motor d’arrencada es trenqui. Deixa un temps de 20 segons entre intent i intent.

