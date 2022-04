Com afecta el desordre al nostre estat d’ànim

El desordre en el nostre entorn té una relació directa amb l’estat d’ànim. Per exemple, pot comportar com a conseqüència emocions negatives com l’angoixa, desgana, sensació de fracàs o tristesa.

El desordre acaba passant factura i té una sèrie de conseqüències, tant en el pla físic com psicològic:

Provoca cansament. La desorganització és una constant font d’esgotament visual, perquè el cervell processa el desordre com un cansament extra.

Et treu temps i energia. Hauràs d’invertir temps a buscar allò que necessites i que no està en el lloc que li correspon.

Afecta la teva capacitat de concentració. Tenir a la vista massa coses i en desordre, limita la capacitat del teu cervell per a processar altres informacions.

Augmenta els teus nivells d’estrès. Viure en un ambient que està tot el temps desordenat i en caos, farà que et sentis estressat. I influirà en el fet que et sentis de mal humor amb major freqüència.

Pot crear-te sentiments de culpa, per no ser capaç de tenir l’ordre i el control sobre les teves coses.

Restringeix la teva vida social. Per vergonya, deixes d’organitzar reunions o rebre visites. A més, podria convertir-se en un motiu de discussions constants amb la teva família.

Afecta la teva salut. L’acumulació de coses a casa fa que la tasca de netejar la llar sigui més difícil i qualsevol petit espai entre les teves pertinences amuntegades pot omplir-se de pols i augmentar el risc d’al·lèrgies.

Actua en el dia a dia i crea hàbits. Fuig de les jornades maratonianes de neteja.

Menys és més: no permetis que entrin adquisicions noves a la casa si no són realment necessàries, i desfés-te d’allò que no estàs usant.

A poc a poc: posa’t terminis realistes per a poder acabar amb el desordre i organitza’t per espais.

És cosa de tots: cal involucrar a tots els que viuen en la casa perquè posin de la seva part.

Per Tot Sant Cugat

Font: viviendasaludable.es