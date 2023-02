Com acabar amb la humitat a la llar

Humitat a les parets (Getty images)

Segons estudis especialitzats, hi ha una relació directa entre la presència d’humitat en la llar i el risc que tenen les persones que viuen en ella a patir problemes respiratoris i infeccions, com serien l’asma o la bronquitis. Les principals causes de la humitat present a la llar, són per aquests motius:

– Falta de ventilació.

– Mal aïllament de portes i finestres.

– Actes provocats pels mateixos habitants de l’habitatge en les seves tasques diàries: dutxar-se, cuinar sense el correcte sistema d’extracció, etc.



Hi ha diversos mètodes per a poder evitar l’aparició de la humitat:

– No estendre la roba per a eixugar a l’interior de l’habitatge.

– Obrir les finestres i les portes cada dia durant almenys cinc minuts per a ventilar adequadament.

– No tapar amb pintura o un altre sistema les taques d’humitat, ja que és aconsellable deixar-les respirar.

– Utilitzar deshumidificadors en aquelles estàncies més humides.

– Procurar que les dutxes siguin curtes i, amb l’aigua, la menys calenta que ens sigui possible.

– Revisar l’aïllament de les finestres i portes i reparar-lo o substituir-lo si està defectuós.

– Encendre sempre la campana extractora quan es cuini, fins i tot quan sembli que no es generarà fum.

– Eliminar les taques de floridura amb ajuda d’algun producte específic. El vinagre de neteja, el bicarbonat de sodi o l’oli de te, són productes molt útils.

– Posar alguna planta a la casa per a eliminar l’excés d’humitat. El llorer, a més d’ajudar per a aquest fi, et servirà com a herba aromàtica en els guisats.

– Distribuir recipients amb carbó o guix pels llocs de la casa amb més problemes d’humitat. Aquests són materials molt absorbents d’humitat i són de gran ajuda per a tornar l’ambient més sec. Algunes persones també utilitzen la sal gruixuda amb molts bons resultats.