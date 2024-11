Col·locada a Bescaran una llamborda Stolpersteine en record de Pere Cases Blasi, víctima del nazisme

L’Stolpersteine en memòria de Pere cases Blasi a Bescaran (Foto: Memorial Democràtic)

Memorial Democràtic ha instal·lat fa pocs dies, a Bescaran (Alt Urgell), una llamborda Stolpersteine en record del veí Pere Cases Blasi, deportat a Mauthausen pel nazisme l’any 1940 i mort l’any següent. L’acte commemoratiu de col·locació de la llamborda Stolpersteine va comptar amb la presència del director del Memorial Democràtic, Jordi Font; el president de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran, Josep Maria Peña, i l’advocat i veí de Bescaran Ignasi Doñate.

Les Stolpersteine són plaques artístiques creades per Gunter Demnig, en record de totes les víctimes del nazisme. Es col·loquen davant de l’última residència on la persona va viure en llibertat i s’hi grava el nom.

Segons recull l’historiador Pau Chica en el treball “Alturgellencs als camps de concentració nazis”, Pere Cases Blai va néixer a Cal Quico de Bescaran, el 28 de gener de 1902. Els seus pares eren Josep Cases Puigdemassa, de Cal Queredà i Maria Blasi Vila, pubilla de Cal Quico. En Pere era el segon de cinc germans: el Josep (1899), la Marcela (1905), la Núria (1907) i la Rosa (1914). Pere Cases visqué a Bescaran només 3 anys, ja que amb aquesta edat la família va marxar a viure a Cal Padrinàs de la Freita, lloc que van deixar a partir de l’any 1922, quan consten com a veïns del poble de Tost. Finalment, els Cases Blasi van arribar a Castellciutat, on van empadronar-se almenys des de l’any 1925 al carrer de la Vinyeta, arrelant-se durant les següents dècades en aquest poble, on encara hi tenen família.