Pressió al pit, falta d’aire, ansietat o col·lapse nerviós. Es pot anomenar de diferents formes. Els símptomes acostumen a ser els esmentats, dificultat per a respirar i la sensació de pressió en el pit.

Recordeu que no cal tenir gens de por a l’hora d’anar al metge per a assegurar-nos que no és un atac al cor. A vegades els símptomes poden ser semblants.

Si finalment ens diagnostiquen atac d’ansietat. No ens ha de fer gens de vergonya anar al psicòleg.

Mentrestant què es pot fer davant aquestes situacions? Hi ha persones que a l’inici eviten enfrontar-se a pensar i fugen d’allò que els genera l’ansietat. Però tenint en compte que l’ansietat té un component mental molt important, val la pena intentar fer un treball d’introspecció. Tard o d’hora, en lloc de fugir, haurem d’acabar descobrint què ens genera aquesta ansietat.

Només trobant l’arrel del problema podrem eliminar-lo per complet. No cal tenir pressa. No és dolent trobar-se malament i prendre’s un temps. Encara que val molt més la pena sentir-se bé. Així que quan et vegis amb força, comença a analitzar-te a tu mateix i a comprendre els teus sentiments.

No dic que sigui fàcil, però si dic que valdrà la pena.

