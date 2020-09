Col·laboració entre Andorra i Espanya per simplificar els tràmits d’estudiants i treballadors

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquest dilluns a Madrid amb la seva homòloga espanyola, Arancha González Laya. Una trobada que s’emmarca en les bones relacions bilaterals i de veïnatge entre el Andorra i Espanya. És la primera reunió oficial amb la titular d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació des que va assumir el càrrec a inicis d’aquest 2020.

La trobada entre ambdues ministres estava prevista ara fa uns mesos, però va haver-se d’ajornar a causa de la pandèmia mundial de coronavirus SARS-CoV-2. Precisament, durant la compareixença de premsa posterior Ubach i González Laya han posat de manifest l’estreta col·laboració que ha existit entre els dos territoris durant la pandèmia.

Ambdues ministres s’han emplaçat també a seguir col·laborant per simplificar els tràmits administratius per a aquells andorrans que volen prosseguir els seus estudis o treballar en territori espanyol. En aquest sentit, s’han emplaçat a trobar solucions que permetin agilitar els processos burocràtics.

Durant la trobada, Ubach ha explicat a la ministra espanyola els avenços que ha fet el Principat per tal d’aconseguir un acord d’associació amb la Unió Europea, i la tasca que està desenvolupant en aquest sentit el secretari d’Estat Landry Riba: “es tracta d’un procés llarg, atípic i complex”, ha apuntat, i “és essencial el suport de països com Espanya”. Al tomb d’aquesta qüestió, la titular Espanyola ha reiterat el seu “suport total” a l’hora que es tinguin en compte les especificitats d’Andorra en l’acord, i ha destacat que la seva necessitat s’ha fet més evident que mai “en moment com el de la pandèmia actual”.

La ministra d’Afers Exteriors també ha plantejat les noves dates per a la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, que s’ha posposat al pròxim mes d’abril, i on és previst que Andorra aculli una vintena d’alts mandataris, entre ells el rei d’Espanya –que visitaria Andorra per primer cop–. En aquest sentit, Ubach ha recordat que esdeveniments d’aquest tipus permeten “bastir ponts mitjançant les relacions multilaterals”, i ha reivindicat el “caràcter inclusiu d’aquesta organització internacional”.

La reunió d’aquest dilluns ha tingut lloc al Palau de Viana, edifici del ministeri d’Afers Exteriors, i ha comptat amb la presència de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, de la directora d’Afers Bilaterals i Consulars, Cristina Mota, i de dues diplomàtiques de l’Ambaixada a Madrid. Per part de la delegació espanyola han acompanyat a la ministra González Laya l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, la directora general d’Europa Occidental, Central i Sud-est, Maria Victoria González, i dos càrrecs encarregats de relacions amb la UE.

González Laya ha acceptat la proposta formal de visita al Principat per part d’Ubach, i és previst que també s’hi desplaci pròximament la secretària d’Estat espanyola, Cristina Gallach.