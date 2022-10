Coll de Nargó organitza la seva tercera Festa i Fira de Muntanya

Coll de Nargó viurà aquest cap de setmana la seva tercera Festa i Fira de Muntanya, un esdeveniment que engloba com a principals atractius la ja tradicional Fira del Rovelló i el novè Aplec d’Escalada del municipi. Les activitats es duran a terme entre aquest dissabte i diumenge.

La Fira del Rovelló de Coll de Nargó arriba ja a la 27a edició. Tal com ja és habitual, al llarg dels dos dies hi haurà parades de venda de bolets i d’altres aliments, com també de productes artesans. Tot plegat, en una temporada de bolets que fins ara ha estat força bona, pendents de l’evolució del temps en aquestes setmanes vinents.

Pel que fa a l’Aplec d’Escalada, l’activitat ja comença aquest divendres, dia 21, i continuarà al llarg del cap de setmana. A més de la possibilitat de practicar escalada lliure al costat d’altres aficionats, el programa inclou per als assistents una “gimcana fanàtica”, teles acrobàtiques, un sopar popular i un concert.

En una entrevista a RàdioSeu, Marc Segarra, director de la trobada des dels seus inicis, celebra el fet que l’esdeveniment ha esdevingut “la trobada no competitiva més gran de Catalunya” en aquest esport i que ha esdevingut “un revulsiu” i un model per a activitats semblants que s’han creat en aquest temps a d’altres comarques.

L’aplec va néixer amb l’objectiu d’ajudar a aprofitar millor “l’enorme potencial” que, segons destaca Segarra, té l’Alt Urgell per a practicar l’escalada “i que fins llavors estava una mica amagat” en comparació amb la projecció que ja tenen d’altres esports molt vinculats a la comarca, com ara el parapent o l’esquí nòrdic.

Així ho demostra, assenyala, el fet que actualment viuen a la comarca, de manera temporal o fixa, un bon nombre d’escaladors de primer nivell mundial. Aquesta promoció considera que ha ajudat a augmentar al llarg dels darrers anys la presència d’aficionats, tant de l’Alt Urgell mateix com provinents de la resta de Catalunya.

La reunió ja començarà aquest divendres, a les 7 de la tarda, amb la gimcana i la venda de tiquets per a la jornada de dissabte. L’organització preveu despatxar uns 300 tiquets, que inclouen l’àpat popular, el sorteig de material i la participació en les activitats. Entre aquestes hi ha un ‘kahoot’ sobre escalada i el ja conegut “llançament al pernil”, que consisteix a llençar-se al rocòdrom i quedar-se enganxat a un pernil el màxim de temps possible.

La Festa i Fira de Muntanya de Coll de Nargó també oferirà tallers temàtics, activitats d’esport a la natura i estands d’institucions i entitats locals.