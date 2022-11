Coll de Nargó: Instal·lat el primer balcó de cel de Camina Pirineus

El projecte Camina Pirineus ha finalitzat la instal·lació del seu primer balcó de cel. Per la seva ubicació, s’anomenen balcons de cel els miradors d’aquest tipus, i tenen la vocació de suport a l’observació de paisatges singulars de l’Alt Urgell.

La setmana passada va finalitzar la tematització del primer balcó de cel situat a coll de Bóixols, al municipi de Coll de Nargó, molt a prop del límit amb la comarca veïna del Pallars Jussà. Es tracta d’un equipament que aprofita les possibilitats que ofereix un paisatge espectacular sobre la vall del riu de Sellent, amb vistes fins a la serra del Cadí i el Pirineu axial.

A banda del mirador de coll de Bóixols, el projecte Camina Pirineus ha d’instal·lar també el balcó de cel de la Creu de Guils, al municipi de Montferrer i Castellbò.

Es tracta, en definitiva, de la creació d’una xarxa del paisatge de l’Alt Urgell, a través de la posada en valor de diferents recursos ecoturístics, com ara miradors, aguaits i itineraris al voltant del paisatge, la fauna, la flora, la geologia, el clima i la paleontologia, i amb la incorporació de nous elements distintius en zones emblemàtiques, especialment els balcons de cel, per a fer‐ne un balcó volat per a l’observació del paisatge.

Aquets miradors inclouen un passadís volat, un element escultòric que el caracteritza, i que és al·legòric, de disseny universal i referit al tema interpretatiu de la geologia a Coll de Bóixols i de la fauna a la Creu de Guils. D’aquesta manera s’augmenta la seva singularitat i actua encara més com a lloc icònic.

A més, disposa d’un punt selfie per a permetre fer‐s’hi fotografies escèniques, i d’un cartell paisatgístic amb una fotografia panoràmica del paisatge visible, amb indicació de la toponímia dels elements més destacats. A més de quatre bancs orientats cap a les vistes

Aquesta actuació forma part de l’Acció A3 de Miradors i recursos ecoturístics del projecte Camina Pirineus: Xarxa de camins i s’emmarca en el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 – Operació GO03-000662 CAMINA PIRINEUS: xarxa de senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell.