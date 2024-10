Coll de Nargó: Fira del Rovelló i Aplec d’Escalada

Cartell anunciant la Festa i Fira de Muntanya de Coll de Nargó

Coll de Nargó es prepara per a viure el seu cap de setmana més actiu de la tardor. Al llarg d’aquest divendres, dissabte i diumenge, el municipi celebrarà la seva 5a Festa i Fira de Muntanya, que inclou la 29a Fira del Rovelló i l’11è Aplec d’Escalada. El programa compta amb el suport de diverses entitats i empreses de la població i de la comarca de l’Alt Urgell.

Els actes començaran aquest mateix divendres, 25 d’octubre, amb l’inici de la venda de tiquets per a la trobada d’escalada, a la botiga Samarkanda. També divendres, a les 10 de la nit, hi haurà una gimcana escaladora, al voltant del bar La Societat.

El dissabte, dia 26, serà la jornada amb més activitats i començaran ben d’hora, a 2/4 de 8 del matí, amb un esmorzar per als boletaires a la plaça de l’Ajuntament. Des de 2/4 de 10, i al llarg del matí, es farà la Trobada de Vetlladors del projecte de senderisme Camina Pirineus (els participants s’han d’inscriure prèviament). A les 10 del matí es reprendrà la venda de tiquets de l’Aplec d’Escalada, a la parada de Samarkanda. La inauguració oficial serà a les 11, a la plaça de l’Ajuntament, amb un refrigeri que inclourà coques de ceba dels forns de Nargó i el vi d’alçada Carisma, de Montanissell, amenitzada amb música ambient amb Marc Tomàs i un taller de fang per a la mainada, amb Crisfang.

A les dues de la tarda hi haurà un dinar popular, preparat per l’associació de jovent Turrais, que inclourà un concurs d’all i oli. Després del dinar, a 2/4 de 4 començarà un taller de Patchwork a càrrec de Laura Mortés. I durant tota la tarda (15.00-19.00 h) hi haurà propostes diverses com ara tirolina, tir amb arc, inflables, food truck, xurreria, taller de dansa vertical i l'”Escalabirres”, a la zona esportiva. Paral·lelament, des de les 6 de la tarda es faran exhibicions de highlines i tirolina, amb Roc Roi, a la zona dels dipòsits. D’altra banda, al llarg del dia hi haurà un taller infantil d’elaboració de cuir, en una de les parades de la fira.

Per a acabar la jornada de dissabte, a les 8 del vespre s’obrirà el Bar de la zona de l’Aplec i a les 9 hi haurà un sopar al Poliesportiu, amb la presència d’una food truck i una xurreria. Tot seguit, a les 10 es farà un dels actes més emblemàtics de l’esdeveniment: el ja tradicional “Llançament del pernil”. També hi haurà al llarg de la nit música i animació amb el grup Sr. Fong.

La Festa i Fira de Muntanya es completarà el diumenge, dia 27, amb un esmorzar amb xocolatada (a les 10 del matí) i l’activitat divulgativa “Racons prehistòrics”, a la parada del museu Dinosfera. La cloenda consistirà en una cercavila amb la colla de Geganters i Grallers d’Oliana, a les 2 de la tarda.





Exposició i concurs de fotografia

Durant tot el cap de setmana, a la Sala Polivalent de l’Ajuntament s’hi podrà veure l’exposició de fotografia ‘De Nargó cap al Sud. Un viatge de fora cap endins’, obra de César Garcia. A més a més, es durà a terme el 2n Concurs de Fotografia de l’Aplec i Fira de Nargó. Les bases es poden consultar al portal web de l’Ajuntament nargoní.