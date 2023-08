Coll de Nargó, escenari de ‘La flor en Paradis’, de Tasto Solo

Tasto Solo, aquest dilluns a Coll de Nargó

Coll de Nargó serà l’escenari, aquest dilluns, 14 d’agost, del concert ‘La Flor en Paradis’, de Tasto Solo. L’actuació, en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus, tindrà lloc a les set de la tarda a l’església romànica de Sant Climent, i anirà a càrrec d’Anne-Kathryn Olsen (soprano), David Mayoral (percussions) i Guillermo Pérez (organetto i direcció).

El programa inclou obres d’autors anònims, centrades en el segle XIII, i presenta una acurada selecció de motets escrits entre els anys 1250 i 1300. El motet és el resultat d’afegir noves veus sobre una melodia gregoriana preexistent, i es va convertir en un vehicle imprescindible per a l’exploració de noves tècniques de composició i fórmules contrapuntístiques. Tanmateix, per damunt de tot, va oferir un suport estructural en el qual era possible combinar la sacralitat amb la profanitat, la literalitat i l’al·legoria, el text i el metatext.

El concert es complementarà amb la visita guiada ‘Els Sants Climents de Coll de Nargó’. Aquesta activitat, en col·laboració amb Catalonia Sacra, començarà a dos quarts de sis de la tarda i tindrà com a punt de trobada l’església romànica de Sant Climent. El recorregut permetrà conèixer els dos temples nargonins, un de romànic, entre els més paradigmàtics a Catalunya; i un de nou, del segle XVIII, amb unes pintures al fresc de gran format.





Tasto Solo

Tasto Solo combina creativitat, investigació històrica i virtuosisme en la seva exploració de la música medieval i del primer renaixement. La formació, liderada pel director, especialista en teclat i fundador Guillermo Pérez, s’ha convertit en un referent indiscutible de l’escena de la música antiga.