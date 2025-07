Coll de Nargó dona continuïtat al seu nou festival cultural La Plaça

Cartell anunciador del festival

Els principals espais públics de Coll de Nargó acolliran, per segon any, el festival cultural La Plaça, que es va estrenar l’any passat impulsat per l’Associació Nargònia. Per a aquesta nova experiència han previst tres nits d’activitat, sempre en dimecres i a les 10 de la nit: el 30 de juliol i els dies 6 i 13 d’agost.

Com el seu nom indica, La Plaça vol atansar la cultura als carrers durant les nits d’estiu. En aquesta ocasió, els organitzadors han volgut preservar els propòsits inicials amb “una programació on es combina el suport a artistes locals amb l’aproximació local d’altres artistes o autors”, a més d’oferir una varietat de disciplines artístiques i la divulgació del patrimoni romànic.

El cicle estival començarà el 30 de juliol (22.00 h) a la plaça del Raval, amb el concert ‘One Man Band’, amb el músic Sergi Estella. La següent cita serà el 6 d’agost, a la mateixa hora, a la plaça de l’ajuntament, on hi haurà una doble actuació local: la música del conjunt Magari i la dansa de Montse Álvarez. I, per a acabar, el 13 d’agost a l’exterior de l’església romànica de Sant Climent, hi haurà l’activitat ‘Amb ulls de romànic’, a càrrec del divulgador Joan Pau Inarejos i amb la col·laboració de la guia de patrimoni urgellenca Pilar Aláez.

El festival La Plaça compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Coll de Nargó i La Traça Cultural.