Coca de recapte, recepta saludable amb farina d’espelta

No cal demanar una pizza els Divendres, podeu fer la versió catalana amb aquesta recepta de coca de recapte,.. que és més saludable. Aquesta coca de recapte, com a recepta, la podem anomenar “Coca de recapte amb farina d’espelta”, “Coca d’escalivada amb sardines anxovades” o be “Coca de recapte de farina d’espelta amb escalivada i sardines anxovades”. Aquesta recepta té tres parts d’elaboració; una massa de farina integral d’espelta, un sofregit de tomàquet i ceba i una escalivada de pebrot i albergínia. Sembla molta elaboració però la veritat és que és una recepta molt fàcil. Nosaltres li hem afegit un oli perfumat amb farigola i romaní, però és opcional.

Les tres parts de la recepta de coca de recapte les podeu fer per separat i en dos dies diferents. Un dia podeu fer la escalivada i el sofregit i el dia de la preparació fer la massa. Podeu fer el mateix dia les tres elaboracions per separat, o aprofitar el temps per fer-ho més ràpid com hem fet nosaltres. Us expliquem la recepta tal qual l’hem fet nosaltres i en els temps que ho hem preparat.

Ingredients per a fer la coca de recapte

-Per fer la massa:

500g de farina integral d’espelta

330g d’aigua tèbia

50g d’oli d’oliva

10g de sal

15g de llevat fresc

-Per fer el sofregit:

3 cebes

3 tomàquets

50g de vi blanc

Oli, sal i pebre

-Per fer l’escalivada:

3 pebrots vermells

3 albergínies

-Per donar-li un toc personal:

8 Sardines anxovades

oli perfumat de farigola i romaní

Sal i pebre

Elaboració de la coca de recapte

Preescalfem el forn a 200 ºC amb calor a dalt i a baix. Preparem una safata de forn amb paper sulfurat i posem al damunt els pebrot vermells i les albergínies amb oli per sobre. Les posem al forn a escalivar durant 45 minuts a 200 ºC. Mentre estan les verdures al forn comencem a fer la massa per a la coca. En un bol posarem la farina integral d’espelta i la sal i remourem bé. Dissoldrem el llevat en l’aigua tèbia i l’afegirem al bol amb la farina, tornarem a remoure per integrar-ho tot. A continuació incorporarem l’oli d’oliva i tornarem a integrar-ho tot. Un cop tinguem integrat tots els ingredients de la massa, abocarem la massa a una superfície de treball per tal de pastar-la. Si teniu màquina per pastar perfecte, sinó tocarà fer una mica d’exercici. Pastarem la massa durant uns 15-20 minuts fins tenir una massa elàstica. Deixarem reposar la massa aproximadament durant 1 hora o fins que dobli el seu volum. Ara , mentre tenim la escalivada al forn i la massa fermentant farem el sofregit. En una paella amb oli posarem la ceba tallada i la courem fins a caramel·litzar-la, és a dir, fins a tenir-la ben marroneta. Nosaltres li anem afegint aigua perquè no s’enganxi, així no li afegim més oli del compte. Un cop la tenim caramel·litzada li afegim un mica de vi blanc i deixem evaporar l’alcohol. Ara incorporarem el tomàquet ratllat i deixarem que evapori l’aigua del tomàquet. Un cop estigui el sofregit a punt serà l’hora de posar sal i pebre al gust. Deixarem el sofregit esperant per la part final de la recepta. Segurament ja tindrem els pebrots i les albergínies escalivades i serà l’hora de treure-li la pell. Un cop els pelem els reservarem per a la part final de la recepta. Molt be nois i noies, ja tenim el sofregit fet i l’escalivada feta, ara serà l’hora de fer la coca. Posem la massa a sobre de la zona de treball i traiem l’aire interior amb els dits. Amassarem la massa amb un corró per deixar-la ben fineta. Un cop la tenim amb el gruix que més ens agrada la passem a una safata amb un paper sulfurat. Tallem el sobrant que surt per fora de la safata. No tireu aquest sobrant, si el torneu a pastar i feu panets tindreu un pa integral d’espelta. ( cuina d’aprofitament !!) Ara serà l’hora d’afegir el sofregit per sobre i l’escalivada ben repartida, una mica de sal i pebre i cap al forn. Enfornarem durant uns 15 minuts a 200 ºC amb escalfor a dalt i a baix. Ja sabeu que cada forn és un món, aneu vigilant!! Doncs ja ho tenim això, afegirem les sardines anxovades al damunt i un bon rajolí d’oli d’oliva.

Ho podeu fer amb farina normal però la farina integral d’espelta li dona un sabor més peculiar.

Ho hem explicat abans però ho tornem a repetir perquè és important, no llenceu la massa que sobri de la recepta de la coca de recapte. Aquesta massa la fem servir per fer pans integrals.

Salut i bon menjar!!

