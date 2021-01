Títol: Cobra Kai

Durada: 27 minuts

Gènere: Drama, Arts Marcials, Acció

Direcció: Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Intèrprets: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña

Temporades: 4 Capítols: 40

Sinòpsi:

Cobra Kai és la seqüela de la famosa saga cinematogràfica Karate Kid. La sèrie segueix la història 30 anys després del campionat de 1984. Johnny no es troba en el millor moment de la seva vida pel que decideix tornar a obrir el famós Dojo Cobra Kai per donar-li un gir. És aquí quan es retroba amb Daniel, ara convertit en un home d’èxit, però sense l’ajuda de Miyagi, no aconsegueix trobar l’equilibri en la seva vida.