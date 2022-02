Cobertura de 19 places vacants al cos d’Educació

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la cobertura de 19 places vacants al ministeri que encapçala. Es tracta de 17 places de col·laborador educatiu i 2 de tècnic especialitzat en l’àmbit de l’ordenament curricular.

La cobertura definitiva d’aquestes places respon a la voluntat del Govern de consolidar progressivament llocs de treball i reduir el percentatge total de places eventuals fins que suposin un 15% del total. Aquesta línia va iniciar-se el 2016 amb la consolidació de 23 places; el 2017 van ser 24; el 2018 van ser 10, el 2021 van consolidar-se’n 26 i enguany, aquestes 19.

Així doncs, les 2 places de tècnic especialitzat en l’àmbit de l’ordenament curricular depenen de l’Àrea d’Ordenament Curricular. Pel que fa a les 17 places de col·laborador educatiu, 2 són per a l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança de la Massana, 1 per a la plaça a l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria, 2 per a l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança d’Escaldes-Engordany, 1 per a l’escola Andorrana de segona ensenyança de Sant Coloma, i 11 per a l’Àrea de Formació Andorrana del sistema educatiu francès.

La data límit de presentació de la sol·licitud, per a les dues convocatòries, és l’11 de març del 2022.