La coberta d’una piscina (Getty images)

Les cobertes telescòpiques per a piscines són una solució pràctica i moderna per a mantenir l’aigua neta, protegir-la dels elements meteorològics i optimitzar-ne l’ús durant tot l’any. Es caracteritzen per la seva estructura modular i retràctil, formada per segments que s’escorren els uns sobre els altres com un telescopi.

Aquests segments estan construïts habitualment amb materials resistents i lleugers com l’alumini per a l’estructura i policarbonat o vidre temperat per a les superfícies transparents. Això garanteix una gran durabilitat, resistència al vent, a la pluja i als raigs UV, alhora que permet una visibilitat òptima.





Hi ha diferents models de cobertes telescòpiques, que poden variar en alçada i forma:

Cobertes baixes: Compactes i discretes, ideades per a protegir la piscina sense alterar l’estètica del jardí.





Cobertes mitjanes: Proporcionen més espai sota la coberta, cosa que permet un ús ocasional de la piscina coberta.





Cobertes altes: Ofereixen un espai ampli que pot convertir-se en una zona d'oci al voltant de la piscina, fins i tot, en dies de pluja o fred.

Les cobertes telescòpiques es desplacen sobre guies o rodes, cosa que facilita la seva obertura i tancament de manera manual o automàtica.

Funcionament manual: Els segments es poden moure fàcilment gràcies a sistemes de rodaments que redueixen la fricció. Aquesta opció és ideal per a piscines petites.





Funcionament motoritzat: Amb un motor elèctric, la coberta es pot obrir i tancar amb només prémer un botó o a través d'una aplicació mòbil, cosa que incrementa la comoditat i la rapidesa en el procés.

Un cop tancada, la coberta crea una barrera que manté la temperatura de l’aigua, evita l’entrada de brutícia com fulles o pols, i protegeix la piscina de contaminacions externes. A més, ajuda a reduir l’evaporació de l’aigua, un factor important en zones amb restriccions hídriques o climes secs.





Els avantatges d’aquestes cobertes són bàsicament: