Club de lectura a Encamp amb “Les estrelles de Lilith”, de Laura Casanovas

Cartell anunciant el proper club de lectura a Encamp (Comú)

La Biblioteca Comunal d’Encamp acollirà el dimecres, dia 17 de gener, a les 19 hores, el club de lectura amb l’obra “Les estrelles de Lilith”, de Laura Casanovas, amb una xerrada posterior amb l’autora. Casanovas va guanyar l’última edició del Premi Carlemany per al foment de la lectura 2022 precisament amb “Les Estrelles de Lilith”, una novel·la juvenil amb tocs negres emmarcada per un llenguatge fresc i ple d’humor.

L’obra és un thriller policial d’investigació de dos assassinats, que es va entrellaçant amb les peripècies de la protagonista i la seva adaptació al nou país. L’autora ambienta una novel·la “en el meu país d’adopció” i l’ha feta divertida, entretinguda i, alhora, aporta temes importants per als joves, com l’assetjament escolar, presentant-lo “i que no sigui tabú”.