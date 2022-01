Clou la 37a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor amb un centenar d’oients a cada conferència

La Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra (UETA) tanca la 37a edició amb un centenar d’oients a cada conferència, que enguany ha estrenat un format renovat i actualitzat on les sessions s’han repartit durant el darrer trimestre de l’any i no s’han concentrat en una sola setmana, com s’havia fet tradicionalment.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha clos aquest dimarts la 37a edició tot dient que la UETA és un “fòrum de reflexió i obertura al món, gratuït i adreçat al conjunt de la societat civil que en aquesta 37a edició s’ha centrat en ‘La Unió Europea i els seus reptes i perspectives'”. En aquest sentit, durant la seva intervenció la titular d’Educació i Ensenyament Superior ha fet un repàs de les diferents ocasions en què, en els prop de 40 anys d’història d’aquest esdeveniment, s’ha posat l’atenció sobre Europa: “el cicle ha ofert, en moments clau, l’anàlisi al voltant de les qüestions europees des de perspectives tan diverses com l’economia, la societat i la política”.

La darrera sessió d’aquesta edició, que havia de tenir lloc al novembre, però va haver-se de posposar per qüestions d’agenda, ha anat a càrrec de l’ara rectora del Col·legi d’Europa i exalta representant de la UE per als Afers Exteriors i Política de Seguretat, Federica Mogherini, sota el títol ‘La Unió Europea i les joves generacions’.

Les jornades anteriors han anat a càrrec de l’excap de divisió del Servei Europeu per a l’acció exterior i excap negociador adjunt de la UE per a l’acord d’associació amb Andorra, Claude Maerten, dels politòlegs Robin Niblett i Pol Morillas. Precisament Morillas, que també ha estat el moderador dels debats posteriors a totes les conferències, ha ofert també aquest dimarts amb unes conclusions finals sobre la temporada.