És possible arribar a casa i gaudir de la temperatura perfecta malgrat haver estat tot el dia fora?

Una solució seria deixar tot el dia posat l’aire condicionat o la calefacció però no resulta molt interessant si pensem en despeses econòmiques i energètiques. I és molt menys interessant si ara trobem climatitzadors amb Wi-Fi que permeten que casa vostra sempre tingui la temperatura perfecta perquè quan hi entreu, us sentiu al paradís.

Imagineu-vos el que seria tenir un aire condicionat amb Wi-Fi quan arribin les elevades temperatures, a aquelles hores en les quals no us trobeu ningú pel carrer perquè tothom s’està refugiant a casa o en un centre comercial amb aire. Aquest moment en el qual us esteu dirigint a casa i podeu posar l’aire condicionat des del vostre smartphone perquè només entrar per la porta, una brisa us doni la benvinguda.

Doncs sí, ja podeu trobar en el mercat els climatitzadors de Samsung amb Wi-Fi integrat perquè des del vostre mòbil smartphone pugueu controlar la temperatura, ja sigui a l’estiu o l’hivern, i pugueu activar o desactivar el climatitzador.

Podeu trobar aquests electrodomèstics en color blanc o en color negre amb uns tocs morats en la zona central.

Font: espaciohogar.com

Per Tot Sant Cugat