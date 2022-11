Clausura de la 18a Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia amb una Maria Ubach molt activa

La 18a edició de la Cimera de la Francofonia s’ha clos aquest diumenge a la tarda després d’un cap de setmana de feina a Djerba, Tunísia. Els representants de la vuitantena d’Estats i Governs presents han acordat la Declaració de Djerba, que recull la voluntat de promoure l’accés a les eines digitals especialment als països en desenvolupament per tal de reduir la fractura digital i entre la població femenina per a garantir la seva inclusió en el mercat laboral amb el màxim de capacitats.

Abans, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha presentat les conclusions d’una de les dues taules rodones que ha moderat centrada en el paper de les dones i els joves. Ubach ha destacat la feina feta a Andorra en aquest àmbit, amb l’entrada en vigor, aquest 2022, de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, així com la consecució del Llibre blanc de la igualtat, editat el 2017. També ha recordat a la resta de la taula que la Francofonia inclou mecanismes per a potenciar el paper de la dona, en particular el fons “La Francophonie avec elles”, i ha emplaçat a tots els països a utilitzar-los.

La ministra també va moderar ahir dissabte un altre col·loqui, en aquest cas sobre les eines digitals. S’hi va posar en relleu les dificultats d’accés que tenen alguns països que conformen l’espai francòfon, especialment donat que es tracta d’un grup d’Estats molt heterogeni i a diferents nivells de desenvolupament. Per aquest motiu, van demanar “democratitzar l’accés a Internet i garantir la connectivitat arreu”.

Durant la Cimera de Djerba també s’ha reelegit la secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo. Nascuda a Ruanda, ostenta el càrrec des del 3 de gener del 2019, quan va ser elegida a la Cimera de caps d’Estat i de Govern d’Erevan a Armènia. Els caps d’Estat i de Govern han acordat, d’altra banda, que la 19a Cimera tingui lloc a França el 2024.

La delegació andorrana l’han completat, a banda de la ministra d’Afers Exteriors, l’ambaixadora d’Andorra a França i Mònaco, Eva Descarrega, i dues diplomàtiques del ministeri i l’ambaixada a París.

Reunions bilaterals

Paral·lelament, Ubach ha aprofitat la seva estada a Djerba per trobar-se amb diversos alts mandataris d’arreu del món. Així, aquesta darrera jornada s’ha trobat amb el representant del president per a l’Estratègia del Futur de Corea del Sud, Jang Sung-Min, que ha exposat a la ministra la candidatura del seu país per a acollir l’Exposició Universal 2030.

La cap de delegació andorrana també s’ha trobat amb la representant del cap d’Estat del Senegal, Penda Mbow. En aquest cas, s’ha tractat la possibilitat de col·laborar per a aconseguir una exempció de visats entre els dos països.

Finalment, la ministra Ubach també s’ha pogut saludar amb la titular de la cartera d’Europa i Afers Exteriors de França, Catherine Colonna.

Una andorrana participa en un acte paral·lel per a joves dels països de l’OIF a Hammamet

En el marc dels actes de la Francofonia a Djerba, el ministeri de Joventut i Esports de Tunísia ha organitzat una activitat paral·lela a Hammamet per a joves dels països membres de l’OIF. Entre ells, la jove andorrana Patrícia Bragança.

L’objectiu de la trobada ha estat compartir experiències i estratègies i desenvolupar projectes comuns de cooperació. Durant els tres dies de treball, Bragança ha participat en conferències i ponències amb el ministre, Kamel Deguiche, i han elaborat projectes que busquen solucionar a través de la tecnologia les crisis presents als països francòfons.

L’activitat paral·lela també ha inclòs visites culturals a les ciutats de Sidi Bou Saïd i Kairouan.