Claus per a triar la teva caseta de jardí

A l’hora de triar casetes per a jardí, convé tenir en compte la funcionalitat i l’estil que millor combina amb la resta de la nostra casa. El principal factor que influeix a l’hora de triar una caseta o una altra és el material. La fusta, el metall i la resina són els tres candidats més habituals. T’expliquem les virtuts i els defectes, perquè com a comprador, valoris quin et resulta més convenient.

Fusta

Les seves propietats com a aïllant tèrmic permeten que, a l’hivern, el que guardes a l’interior de la caseta es mantinguin en bones condicions. De la mateixa manera, si algú fa un ús actiu de la caseta com a prolongació de la casa, qui es trobi en el seu interior romandrà resguardat de la calor de l’exterior. Es recomana que s’apliqui un vernís exterior amb el qual augmentar la resistència de la caseta i reforçar la seva impermeabilitat. És convenient aplicar-li un tractament periòdic que la protegeixi de la humitat i de l’aigua, i ha d’estar aïllada del terra.

Metall

Es caracteritzen per ser casetes de jardí resistents i duradores. Són bastant econòmiques, i en ser lleugeres, són més fàcils de transportar. La instal·lació és més senzilla a les casetes de fusta. Quant a la neteja, per a mantenir-la higienitzada n’hi ha prou amb utilitzar una mànega, ja que és un material que s’embruta poc i que, en cas de fer-ho, repel·leix bastant bé la brutícia.

Resina

Les casetes de resina són lleugeres, igual que les de metall. El seu assemblatge és tan senzill que es recomana especialment per als qui són més inexperts. Són resistents a la humitat, però no transpiren, per la qual cosa retenen la calor. En ser tan lleugeres, són molt fràgils. No obstant això, ofereixen estèticament una gran virtut i és que poden pintar-se de moltíssims colors diferents, a més que poden imitar unes certes textures: la de la fusta i altres materials, per exemple.