Claus per a crear un menjador de luxe funcional i acollidor

Un menjador elegant i funcional (AMIC)

El menjador es torna a convertir en una zona protagonista dins de les llars, sent el lloc perfecte per a socialitzar. Per a aconseguir aquest fi, comptar amb una decoració adequada és clau. Per això, des de BANNI han volgut compartir algunes claus que poden ajudar a crear un menjador de luxe elegant i versàtil.

Segons comenten des d’aquesta companyia, la tendència és crear estàncies obertes i pràctiques on el disseny i la funcionalitat van de bracet.





Menjador de luxe per a compartir sense límits

Una taula àmplia i acollidora és l’element central de qualsevol menjador ben dissenyat. Ja sigui per compartir moments en família, celebrar sopars amb amics o utilitzar-la com a espai de treball ocasional, disposar de prou lloc és clau. En aquesta línia, BANNI proposa taules de gran format elaborades amb materials nobles com la fusta massissa, el marbre o el vidre temperat, aconseguint una fusió perfecta entre elegància, funcionalitat i resistència.





Disseny en continuïtat: entre cuina i saló

Avui dia, és ideal situar-lo entre la cuina i el saló, generant un flux natural que facilita el transport d’aliments i la connexió entre espais.





Per Tot Sant Cugat