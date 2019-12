Amb l’arribada del fred les defenses baixen i el nostre sistema immunològic es debilita. Durant aquesta època de l’any hem de potenciar-les a qualsevol preu per no quedar exposats i combatre virus i bacteris que amenacen el nostre organisme; només així, podrem evitar refredats, grips i altres malalties típiques d’aquesta estació.

Per no caure malalts, hem de seguir sempre les indicacions del nostre Metge de capçalera i vacunar-nos en el cas de pertànyer a un grup de risc. Si ens trobem sempre cansats, amb falta d’energia i solem patir infeccions pot ser degut a unes defenses baixes, és important acudir llavors a el metge perquè ens faci les proves i anàlisis necessaris per poder valorar-ho i oferir-nos així un diagnòstic.

Existeixen també una sèrie de remeis i reforços, com vitamines per ajudar a el sistema immunitari del nostre cos, a continuació anem a exposar-los.

Una bona manera de reforçar el sistema immunològic, el que ens protegeix davant de possibles malalties i infeccions, és millorant l’alimentació, hem de seguir una dieta sana i equilibrada i portar a terme activitat física de forma regular i evitar hàbits tòxics per poder gaudir d’un estat de salut òptim, encara que les característiques particulars de cada individu poden influir. A més, hi ha aliments especialment que ens ajudaran molt en aquest tema i que no hem d’oblidar, sobretot, a l’hivern.

Aliments que ajuden a enfortir la salut a l’hivern

Una baixada de defenses pot estar directament relacionada amb una dieta inadequada, l’alimentació és un pilar bàsic, encara que l’estat de salut d’un individu no només depèn de l’alimentació, sinó també de l’estil de vida.

El nostre organisme té reserves per al bon funcionament de sistema immune, però una mala alimentació prolongada en el temps serà la que probablement ens donarà problemes.

Pel que fa a l’alimentació, si generalitzem podem dir que qualsevol aliment saludable i de temporada pot enfortir la nostra salut. A continuació anem a destacar alguns aliments que són clau però és igual de fonamental portar una dieta sana i equilibrada.

Verdura: Les verdures típiques d’aquesta època de l’any són els espinacs, bledes, col, bròquil, coliflor, rave, porro i carxofa, totes elles ajudaran al nostre organisme. L’all i la ceba són també importants en la nostra dieta ja que tenen un component antiviral i antibacterià que ens protegeix de les infeccions. La Pastanaga tampoc l’hem d’oblidar ja que és rica en betacarotè, una substància que a l’interior del nostre cos es transforma en vitamina A, vitamina essencial per mantenir les mucoses en bon estat.

Llegums: Una bona opció poden ser les llenties i els cigrons però també les faves i pèsols. Els llegums són una font natural de fibra natural rica en proteïnes d’origen vegetal, és important donar-los la rellevància que es mereixen durant tot l’any encara vinguin de gust més a l’hivern. A més, amb aquest grup alimentari podem ser molt creatius si barregem llegums amb altres aliments més atractius com cloïsses, per exemple.

Brou: Un brou natural, ajuda a la hidratació, aquesta és una època de l’any on la sensació de set disminueix, i el brou a més de hidratar-nos ens aporta molts nutrients. Recomanem realitzar-lo a casa per evitar grans quantitats de sal.

Peix: El salmó o la tonyina són bones opcions ja que contenen vitamina D, aquesta és la que ens aporta el sol i a l’hivern ens exposem menys a ell. En aquest sentit també pot consumir-se llet fortificada amb vitamina D.

Ous: Els ous contenen minerals essencials per a les nostres defenses: zinc i seleni. A més, són molt rics en vitamines, proteïnes i àcids grassos. És important comptar amb ells per prevenir infeccions.

Gingebre: És una aliment conegut per les seves propietats medicinals. Ajuda a el sistema digestiu, circulatori i combat els virus i bacteris nocius ja que conté potassi, niacina i vitamina C. Ideal per als constipats.

Fruita: La taronja i les mandarines haurien de ser un bàsic a l’hivern, són fruites cítriques de temporada que tenen un alt contingut en Vitamina C. Durant l’hivern també poden ajudar-nos els kiwis, pinya i a la fi les maduixa.

Fruita seca: Ametlles, avellanes, nous o anacards poden ser un gran complement durant aquesta època de l’any, però cal controlar les quantitats.

Aliments fermentats: Contenen probiòtics i aquests ens ajuden a potenciar el bon creixement de la flora bacteriana provocant efectes beneficiosos en el sistema digestiu i immunitari. En aquest grup d’aliments trobem el iogurt o el formatge.

Consells nutricionals

A més dels aliments descrits anteriorment també cal tenir en compte seguir alguns tips nutricionals generals: és fonamental portar una alimentació variada i equilibrada, la fibra és importantíssima per al sistema digestiu però també per a l’immunitari, cal realitzar una ingesta adequada de líquids, fugir del sedentarisme, evitar hàbits tòxics i descansar prou, un mínim de 7 hores diàries. Tots els consells descrits són bàsics per aconseguir un sistema immune fort i equilibrat que ens protegeixi de possibles infeccions i malalties.

