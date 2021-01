Clam unitari del món local pirinenc català contra el manteniment del confinament per municipis

El món local del Pirineu català ha esclatat aquest dijous contra el pla Procicat de la Generalitat de Catalunya, després que els seus responsables -els departaments de Salut i d’Interior- han anunciat que mantenen per a tot Catalunya, sense excepcions, restriccions com el confinament per municipis els set dies de la setmana i, com a mínim, fins al 24 de gener. Aquestes limitacions van entrar en vigor el 7 de gener i, en el cas de la Cerdanya i el Ripollès, s’enllaçaven amb la fi del tancament perimetral.

Tot coincidint amb aquesta confirmació per part de l’executiu, representants d’ens locals de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Ripollès han anunciat que han consensuat un manifest conjunt en què exigeixen al Procicat un “tracte especial” i que les mesures contra la COVID-19 s’adaptin a la realitat quotidiana d’aquesta zona. La principal reclamació segueix sent que la mobilitat sigui, com a mínim, d’àmbit comarcal. En una reunió telemàtica amb més de seixanta participants, han remarcat que la realitat pirinenca és “molt diferent” a la de les àrees més poblades de Catalunya i que, per tant, les mesures s’han d’ajustar al fet que tota aquesta zona representa el 18% del territori català, però que amb prou feines és l’1% de la població. Per això, reclamen “mesures diferenciades per a territoris que són diferents”.

El text recorda el compromís que ha tingut el món local pirinenc des del primer moment amb la lluita contra la COVID-19 i aprofita per fer un agraïment al personal sanitari i social i al suport de la ciutadania i dels sectors econòmics, com també per mostrar la solidaritat amb les víctimes. Dit això, però, i en clau més política, reclamen tant a la Generalitat i com al govern espanyol que es tingui en compte la “realitat i la singularitat del territori del Pirineu, amb gran extensió territorial, baixa població, baixa densitat de població, petits nuclis i unes especificitats pròpies”.

A banda de les crítiques cap al confinament municipal, el manifest també qüestiona mesures com el tancament del comerç no essencial durant el cap de setmana o les franges horàries establertes per a la restauració, perquè entenen que en municipis de muntanya “no tenen sentit”. Per això, conclouen que “estan concebudes en clau metropolitana”.

En la mateixa línia, els representants locals reivindiquen una “descentralització” de la presa de decisions i que Salut i Interior escoltin de les demandes del territori, “tenint present la lleialtat institucional que sempre ha mostrat aquesta regió envers el Govern”.

El document, d’altra banda, sol·licita que les restriccions s’anunciïn “amb marge de temps” i que vagin acompanyades de compensacions econòmiques “ràpides i adequades” perquè segons recorden “les empreses i negocis no funcionen com un interruptor que es pugui anar encenent i apagant”.

Recuperar la mobilitat transfronterera de cada comarca

Un altre aspecte que demanen tenir en compte és el caràcter transfronterer de la majoria de comarques d’aquesta franja. Per això, demanen que es recuperi, com a mínim, la mobilitat de l’Alt Urgell amb Andorra, de la Baixa Cerdanya amb l’Alta Cerdanya, del Ripollès amb el Vallespir, de l’Aran amb els municipis occitans veïns o bé de l’Alta Ribagorça amb la resta de la Ribagorça.

Després de presentar el manifest, aquests propers dies el text s’adreçarà tant a Salut i a Interior com a d’altres departaments de la Generalitat, a ministeris del Govern espanyol i també als governs d’Andorra i de França. Paral·lelament, es vol obrir les reivindicacions al teixit empresarial perquè si ho desitgen i donin suport i s’hi adhereixin. A més a més, els participants ja han expressat la voluntat de repetir aquestes reunions de forma periòdica per reforçar les seves reclamacions conjuntes.

“Ja n’hi ha prou de posar-nos al mateix sac”

Per part del Ripollès, hi han participat nou alcaldes i alcaldesses, a més del president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer. Coincideixen que aquest territori té unes característiques que el fan singular i sovint les mesures del Procicat hi són “incoherents i excessives”, segons Colomer, que ha precisat que la realitat del Ripollès no difereix gaire de la de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran, malgrat que formi part de la regió de Girona.

El dirigent ripollès ha recordat que aquesta comarca només té 26 habitants per quilòmetre quadrat i que no se la pot tractar amb els mateixos criteris que el Barcelonès, on hi ha 15.000 hab/km2. Colomer ha proclamat que “ja n’hi ha prou que ens posin al mateix sac”, i no entén “com hi pot haver –al Pirineu- un confinament municipal, que és insostenible i impracticable“, especialment en pobles petits i sense serveis, els habitants dels quals s’han de “justificar de manera continuada per satisfer necessitats bàsiques”.

Joaquim Colomer també és el president del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la principal entitat municipalista de Catalunya. En aquesta condició, ha explicat que des de l’organisme s’ha reclamat poder participar a les reunions del Procicat per aportar-hi, així, la visió dels municipis petits, però que el Govern ho ha ignorat i encara no els ha respost a la petició. Per tot plegat, Colomer ha carregat contra la gestió de la Generalitat, tot qualificant-la de “desgovern”, i ha retret un cop més que no es tinguin en compte les peticions del territori.