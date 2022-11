Civada: Aquest és l’esmorzar definitiu per a perdre pes i estar en forma

Si busques desfer-te dels quilos de més perquè vols estar en forma, l’esmorzar pot ser el teu gran aliat. No només és l’esport que compta, evidentment, que el perdre pes està estretament lligat amb el menges. Vegem per què.

Atipa: No és necessari prendre un piscolabis poc saludable. Aquest aliment ofereix les calories i la fibra necessària per a mantenir-te saciat durant tot el matí. Al contrari dels desdejunis amb sucres refinats, la civada es digereix lentament, mantenen els nivells de glucosa en sang equilibrats, et dona energia, i et fa deixar de tenir gana.

T’ajuda a triar els hidrats de carboni correctament: Els carbohidrats es cremen més eficaçment al matí que a la nit. Així que a primera hora no se solen emmagatzemar en forma de greix. Està comprovat científicament que s’aprima més esmorzant civada que amb un altre carbohidrat.

Temps invertit que val la pena: Fer-te unes coques de civada o qualsevol altra recepta amb ella, implica temps. Però és un temps ben invertit, perquè t’assegures un esmorzar ideal. Pots deixar-lo preparat la nit anterior, perquè només ho hagis de posar en la paella l’endemà.

També pots comprar flocs de civada i tirar-los directament a un iogurt.

La civada pots prendre-la de moltes formes. Des de barrejada amb un lacti com ja hem vist, fins i tot, en deliciosos pastissos o brioixos. Això sí, si decideixes fer un pastís, substitueix el sucre per un altre edulcorant com l’estèvia, o la canyella.

Per Consejosfitness.com