Ciutadans denuncien el mal estat del berenador de prop Os de Civís

El mal estat del berenador que hi ha arribant a Os de Civís ha fet alçar les veus d’alguns ciutadans. Denuncien l’incivisme de grups de joves que aprofiten aquestes instal·lacions per a celebrar-hi festes i deixen les deixalles escampades per tot el lloc.

“És una vergonya”, afegeixen, i més quan es disposa de papereres a l’indret.

En diverses fotografies es pot observar tot d’ampolles de begudes alcohòliques i de refrescos, tant damunt les taules com pel terra, i també a la cuneta, que en poden alterar el seu funcionament provocant que l’aigua de possibles precipitacions no s’evacuï correctament.