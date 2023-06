Tràiler de la sèrie “Ciudad en llamas”

Títol: Ciudad en llamas (City on Fire)

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, crim, suspens

Creació: Josh Schwartz, Stephanie Savage

Intèrprets: Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Apple TV+

Ciudad en llamas és un ‘thriller de misteri basat en la novel·la homònima de Garth Risk Hallberg. El 4 de juliol de 2003, una estudiant de la Universitat de Nova York anomenada Samantha rep un tret en ple Central Park. Samantha estava sola, i hi ha escassos testimonis del que ha passat. Moments abans, la jove havia estat al concert dels seus amics, al seu club favorit, però se’n va anar una mica abans que acabés per a trobar-se amb algú misteriós. Els va prometre que tornaria per a seguir la festa, però Samantha mai va tornar.

La investigació del cas comença a sospitar que Samantha podria ser la connexió entre una sèrie d’incendis fortuïts que s’han originat a la ciutat, l’escena musical del downtown i una família adinerada de l’Upper East Side que travessa un moment de decadència.





Sensacine