Títol: Ciudad de sombras
Durada: 50 minuts
Gènere: Suspens
Creació: Jorge Torregrossa
Intèrprets: Isak Férriz, Verónica Echegui, Ana Wagener
Temporades: 1 Capítols: 6
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Un inspector suspès torna al servei després de trobar un cadàver calcinat en un edifici de Gaudí. Al costat d’una brillant subinspectora, es fiquen en una investigació plena de secrets, art i obsessió.
Mentre Barcelona s’estremeix, tots dos descobriran que sota la bellesa modernista s’hi amaga una xarxa de poder i venjança que és capaç d’acabar amb tot.
Per Sensacine