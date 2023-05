Alegria del BC Andorra pel triomf contra l’Ourense en el partit d’anada (arxiu)

El d’avui dissabte,13 de març, és d’aquells dies importants, marcats en vermell al calendari de l’esport andorrà, d’aquelles dates destinades -si tot va bé- a ser recordades com històriques. I és que, aquest vespre (18:45 hores), el BC Andorra té una cita amb la glòria. No la Glòria, la veïna del 3r 2a, sinó amb aquella que et corona com a campió.

L’equip del Principat té, per endavant, dos partits per a tancar la fase regular de la lliga LEB Or. El d’avui, al pavelló del Govern, i el darrer, que el jugarà fora. Si els de Natxo Lezcano guanyen un d’aquests dos partits, seran a tots els efectes equip d’ACB, la màxima categoria del bàsquet espanyol.

Posats a triar i encomanant-se a l’encert i la fortuna, que millor que celebrar el campionat i l’ascens a la Bombonera. Seria un premi per a tots. Per als jugadors, que s’ho han guanyat i, òbviament, per a l’afició que ha estat de 10 durant tota la temporada. Però, perquè això sigui possible caldrà batre l’Ourense Baloncesto que visita les valls amb els deures fets i sense jugar-se res, ni per a la part de dalt, ni per a la de baix. Tot i així, els equips de la lliga són professionals i, tots, volen guanyar cada compromís.

El que cal fer, com a prioritari, és imposar-se avui al conjunt visitant per a assegurar el tret, encara que també és veritat que si el màxim contrincant dels tricolors -Palència- punxa, l’ascens també estaria garantir. Els que saben de tennis, entendran l’expressió de “el BC Andorra té 2 match-balls”.

Tot a punt, doncs, per a viure al pavelló del Govern un encontre d’alt voltatge i, tan de bo, també de festa. Que la glòria -i la veïna del 3r 2a també- acompanyi els “tamarros” en aquest vespre nit de dissabte.