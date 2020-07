Cinquena setmana de Pinzellades del CRES i del CENMA

Les càpsules divulgatives sobre el patrimoni que ofereixen el CRES i el CENMA, de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) arriben a la cinquena setmana. Aquest cicle, que porten per títol Pinzellades de la nostra societat / Pinzellades del nostre entorn, està inspirat en les Càpsules d’Història d’Andorra que s’oferien des del CEHIP i té com objectiu fer conèixer, divulgar, i estimular el coneixement sobre el patrimoni proper a partir de diferents punts de vista i participacions plurals. La voluntat és generar un interès en els

diferents àmbits de coneixement d’una manera planera, per tal de que tots els públics puguin seguir el contingut.

Els episodis que s’emetran aquesta propera setmana de Pinzellades del nostre entorn són El Cos de Banders, per Ferran Teixidó, el dilluns, i Gestió dels riscos naturals, per Joan Manuel Vilaplana, el divendres.

Pel que fa a Pinzellades de la nostra societat, dimecres s’emetrà Estratègies i eines per mesurar el benestar, el valor i el progrés d’una societat: alternatives al PIB, per Albert Gomà.

Es poden trobar la resta de continguts emesos al canal de Youtube de l’Institut d’Estuds Andorrans:

https://www.youtube.com/channel/UCO86ufzLpLx-gAT4kKN–YQ/playlists