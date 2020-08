Cinemes Guiu torna a tancar portes

Cinemes Guiu ha tornat a tancar portes arran de l’alt risc de rebrot de COVID-19 a la Seu d’Urgell. Segons ha afirmat el cinema urgellenc a través de les xarxes socials, la decisió s’ha pres per ajudar a reduir l’activitat social de la gent de la població i controlar l’augment de contagis que hi ha actualment. En el text s’assenyala que “és responsabilitat de tots i totes poder tornar a la ‘nova’ normalitat que teníem”. Així, insta a utilitzar la mascareta, mantenir la distància social, rentar-se les mans i reduir els contactes socials.

Cinemes Guiu va tornar a obrir al públic el passat divendres 7 d’agost amb diverses projeccions. Es dóna la circumstància que l’empresa ja havia preparat les seves instal·lacions per reobrir el mes de juny, quan l’Alt Pirineu ja va entrar a la fase 2 del desconfinament, però finalment va decidir ajornar el retorn fins que tornessin a rebre pel·lícules d’estrena.

Cinemes Guiu aplicava fins ara les mesures de seguretat per prevenir la COVID-19, com la reducció de l’aforament, l’habilitació de gel hidroalcohòlic per als espectadors i l’obligació de fer servir mascareta i de mantenir la distància entre persones.