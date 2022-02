Cinema i contacontes als museus aquest dissabte

L’Àrea de Museus i Monuments, en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, proposa un espectacle en què es barreja el cinema mut de principis del segle passat amb els contes infantils. Una manera màgica de donar a conèixer el cinema mut als més menuts i, al mateix temps, un dels personatges més destacats del setè art, quan aquest art tot just naixia, Segundo de Chomón.

La proposta està inclosa dins del cicle Canya als museus i tindrà lloc aquest dissabte 5 de febrer a les 10:30 h i 12 h al Museu Casa d’Areny-Plandolit. La venda d’entrades anticipades es farà a les taquilles dels museus nacionals.

Així, s’han seleccionat cinc contes infantils clàssics –El gat amb botes, Aladdí o la llàntia meravellosa, Alí Babà i els 40 lladres, La bella dorme i El petit Polzet– que tenen com a nexe la figura de Segundo de Chomón, que en dirigí un parell, s’encarregà de la fotografia o dels efectes especials d’uns altres. S’ha optat per narrar els contes en directe i sonoritzar-los amb la música composta per ells. Princeses, misteri, fum, ogres i llànties magnífiques seran el primer contacte dels més menuts amb el cinema mut.

Segundo de Chomón és un dels pioners del món del cinema, inventor d’efectes especials cinematogràfics, productor, guionista i director de cinema. En aquest darrer camp enregistrà films de tota mena, documentals, pel·lícules, fantasmagories i contes infantils. Va treballar a Barcelona, París i Torí, amb algunes de les principals productores del món.

L’any passat se celebrava el 150è aniversari del naixement d’aquest destacat pioner, i al mateix temps desconegut pel gran públic; per aquest motiu, s’inclogué una selecció de tres pel·lícules seves en l’exposició Abracadabra: il·lusionisme i màgia a cal Plandolit, per abordar la relació de la màgia amb el naixement del cinema.