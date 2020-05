Cinc noves altes augmenten fins als 550 els pacients curats de coronavirus

En les darreres 24 hores cinc pacients de Covid-19 han rebut l’alta, pel que el nombre acumulat de curats arriba a 550. Segons ha informat el Govern, s’ha registrat un nou contagi i son un total de 755 les persones que s’han vist afectades per la malaltia des de l’inici de la pandèmia a Andorra.

En les últimes hores no s’ha produït cap defunció i les víctimes mortals de la Covid-19 es mantenen en 48.

Ingressats a l‘hospital hi ha 11 pacients de coronavirus, tres dels quals es troben a la unitat de cures intensives amb ventilació mecànica. El Govern també ha informat que ingressats al Cedre hi ha 18 pacients de Covid-19, sis dels quals esperant rebre resultats analítics negatius per poder rebre l’alta.