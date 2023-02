Cinc homes no residents, detinguts els darrers dies per possessió d’estupefaents

Un home sent emmanillat (Pexel)

Els darrers dies la Policia ha arrestat al Pas de la Casa tres homes no residents de 35, 37 i 44 anys per possessió de 0,4, 0,9 i 1,5 grams de cocaïna respectivament. D’altra banda, a la frontera amb França els agents van detenir un altre home, no resident de 38 anys, amb 0,6 grams de cocaïna i 0,8 d’haixix. Així mateix, a la frontera del riu Runer, es va arrestar un altre home no resident, de 36 anys, amb 0,4 grams, també de cocaïna.

Per altres motius, aquesta setmana, la Policia ha detingut un veí de les valls, de 22 anys per conduir amb el permís retirat crebantant l’autorització per a fer-ho únicament per tasques professionals. I, també ha arrestat un no resident, de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar al Servei d’Immigració documentació falsa sobre la seva experiència laboral.