Cinc detinguts per alcoholèmia, un d’ells després de tenir un accident

Un home emmanillat (iStock)

La Policia ha detingut cinc persones, aquest passat cap de setmana, per positius d’alcoholèmia. Un dels arrestats és un home de 44 anys que va ser detingut diumenge a la tarda amb una taxa d’1,81 després de patir un accident amb danys materials al port d’Envalira quan el cotxe va sortir de la via. No s’hi va veure implicat cap altre vehicle.

Entre la matinada i la nit de dissabte, la Policia va detenir quatre persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un home de 76 anys i no resident amb una taxa d’1,24, una dona de 23 anys amb una taxa d’1,19, i dos homes més de 41 i 37 anys amb taxes d’1,16 i 1,12 respectivament.