Cinc consells per a un estiu híbrid i segur

A l’estiu és habitual fer jornades contínues, molts empleats fan les seves tasques des de la llar o segones residències. Segons el recent estudi Hybrid Work Index de Cisco, set de cada deu treballadors demanden un model combinat de treball híbrid, el 10% només remot, el 18% només presencial i per al 2% restant és indiferent.

No obstant això, els treballadors que operen en remot han de seguir bones pràctiques de ciberseguretat. Cisco Talos, la divisió de ciberintel·ligència de Cisco, ofereix cinc consells per a reforçar la seva protecció enfront de malware i ciberatacs.

– Canvia les contrasenyes. Els passwords més comuns l’any 2022 continuen sent ‘123456’, ‘contrasenya’ o ‘tequiero’. Tots ells són enormement vulnerables. Que la identitat pertanyi al seu legítim amo es redueix a l’autenticació. Crea contrasenyes úniques per a cada compte que utilitzin una varietat de lletres i símbols i canvia-les periòdicament.

– Utilitza l’autenticació de dos factors (2FA). L’autenticació de dos factors afegeix una capa de seguretat fàcil d’usar i que dificulta en gran manera l’accés il·legítim a les dades personals. Les tecnologies 2FA permeten als usuaris detectar els abusos malintencionats de les seves credencials, i als administradors disposar de les metadades de reconeixement del treballador per a descobrir l’hora o la ubicació inusual de l’accés.

– Sigues astut amb el teu dispositiu. La forma en què usem el nostre dispositiu -especialment el mòbil- el farà més o menys vulnerable als ciberatacs. Assegura’t que el teu pin i les teves contrasenyes no estan associats a res més (per exemple, a dates d’aniversaris o al codi de les teves targetes), instal·la aplicacions de fonts fiables i mantingues el teu programari actualitzat.

– Compte amb el phishing, smishing i trucades fraudulentes. Avui dia, els correus electrònics de phishing o els missatges SMS fraudulents (smishing) poden ser convincents. Revisa males redaccions, l’adreça del remitent i enllaços estranys. També podries rebre una trucada que exposa una història probable i et sol·licita que descarreguis o autoritzis alguna cosa en el teu telèfon. Dubte sempre, i informa el teu departament de TI.

– Comprova la protecció de la teva terminal. La seguretat de l’endpoint resulta fonamental per a detectar i neutralitzar el malware, però quan va ser l’última vegada que vas comprovar si estava actualitzada? En cas de no ser gestionat pel departament de TI, comprova que la seguretat del terminal funciona correctament i executa una ràpida anàlisi del sistema.

“A mesura que els models canvien i el treball híbrid es converteix en la norma, la noció tradicional d’oficina adquireix un enfocament molt més flexible. No obstant això, no hem d’oblidar que aquest nou model se sustenta en la seguretat de les dades i dels sistemes que els processen, i requereix responsabilitat per part de l’empresa i dels treballadors”, destaca Martin Lee, Cap Tècnic del Grup d’Intel·ligència i Recerca de Seguretat de Cisco Talos.

Per Tecnonews