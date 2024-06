Cinc arrestats per conduir donant positiu en alcoholèmia

Un policia amb un mesurador d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Pel que fa a les conduccions sota els efectes de l’alcohol, el Cos de Policia ha detingut cinc persones en els darrers dies: dos no residents, i tres veïns del Principat, d’edats compreses entre els 35 i els 56 anys. El dimecres es va arrestar un veí de les valls, de 43 anys, desprès de refusar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, resistir-se i desobeir els funcionaris de policia.

El mateix dimecres es van detenir dos homes, un veí d’Andorra i un no resident de 38 i 35 anys, respectivament, per donar una taxa de 1,80 g/l., i 2,01 g/l. El dijous, arran d’un accident amb ferits, en el qual l’interessat va ser l’únic implicat i víctima, es va detenir un veí del país, de 56 anys, per donar una taxa d’alcohol d’1,12 g/l.

Divendres, també arran d’un accident amb danys materials, es va procedir a la detenció d’un veí del Principat, de 46 anys, amb una taxa d’alcohol d’1,68 g/l.