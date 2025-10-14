Cinc andorrans, condecorats per Macron amb la insígnia de la Legió d’Honor

El president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, condecorarà aquest dimarts, a París, a Joan-Enric Vives, Xavier Espot, Jaume Bartumeu, Albert Pintat i Roser Suñé amb les distincions com a membres de la Legió d’Honor francesa. Macron atorgarà a cadascú la seva insígnia. Feia anys que els ciutadans andorrans no rebien les condecoracions directament al Palau de l’Elisi. Ho publica aquest dimarts AndorraDifusió.
La Legió l’Honor és la màxima condecoració francesa. La va crear Napoleó Bonaparte l’any 1802 per a reconèixer els mèrits civils o militars duts a terme per la nació. També la poden rebre estrangers pel vincle amb França.
L’acte d’aquest dimarts al Palau de l’Elisi és excepcional, ja que cinc andorrans rebran la distinció de mans del president Macron. L’excopríncep episcopal Joan-Enric Vives recull el càrrec honorífic de Gran Oficial, amb una estrella i la creu de comandant. Xavier Espot i els excaps de Govern Jaume Bartumeu i Albert Pintat seran reconeguts amb el rang de comandant.
Finalment, l’exsíndica Roser Suñé rebrà la creu de cavaller. Tots van ser distingits el passat febrer, excepte Pintat, que ho va ser l’any 2010, però desitjava rebre-la de mans del president i copríncep francès. Un acte carregat de simbolisme i que enforteix els vincles entre Andorra i França.