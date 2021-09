Científics i ecòlegs es reuneixen a Andorra en el marc de la trobada anual del projecte Plastic0pyr

El projecte europeu Plastic0pyr, ‘Estratègies per a la reducció de la contaminació pels plàstic i la millora de les qualitat ecològica i el serveis mediambientals dels rius de muntanya’, continua avançant en les tasques de recerca i conscienciació de la ciutadania. Científics i ecòlegs participants a la iniciativa s’han reunit aquest dimarts i dimecres al centre de congressos d’Ordino, entre els quals també hi han pres part tècnics del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Durant la celebració de les dues sessions de treball s’han fet comunicacions científiques sobre l’avançament i els primers resultats del programa de recerca. Així, també s’ha celebrat un taller de ciència ciutadana a Arcalís, en col·laboració amb Andorra Sostenible, per l’aplicació dels protocols de mostreig als rius, el processament de les mostres, la posada en comú dels resultats i la proposta de conclusions i possibles solucions per la prevenció de la contaminació per plàstics dels rius. El taller ha aplegat 17 professors d’ensenyament secundari que podrà difondre els coneixements als escolars.

L’objectiu general del projecte és prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport fins el mar. Concretament s’estudien espais naturals situats en els Pirineus de Catalunya, Andorra i França amb la finalitat de desenvolupar eines que permetin avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials; reduir la producció de residus i millorar la seva gestió; fer participar la ciutadania dins la investigació de la contaminació pels plàstics i potenciar models de negoci d’economia circular al voltant del reciclatge del plàstic. Així, es pretenen definir protocols comuns per als tres països fronterers per al desenvolupament de les estratègies de gestió.

El projecte es va iniciar al novembre del 2019 i està previst el seu desenvolupament fins al maig del 2022. Durant el mes de setembre del 2020, es van treballar a Ordino els protocols comuns per dur a terme la presa de mostres d’aigua per analitzar els continguts de plàstics.

El projecte liderat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEAB-CSIC), compta com a socis la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, el Centre National de la Recherche Scientifique-ECOLAB de Tolosa i la Universitat de Clermont Auvergne i les empreses Anthesis La Vola i CICLOPLAST, a més d’altres socis associats.