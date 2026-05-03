“Ciència i Esport”: les veus al voltant de la innovació i el canvi

El diumenge, 31 de maig, a partir de les 9 hores, el Bicilab (Andorra la Vella) acull Ciència i Esport, una jornada centrada en el coneixement i les veus que estan transformant el sector de l’esport i la salut. El programa inclou una taula rodona amb Anton Borrell (Onalabs), Alex Hunger (Sport Dynamics Lab), Elía Villa (Fisiolab) i Eduard Barceló (EB Training), que compartiran com la tecnologia, les dades i la biometria s’apliquen al rendiment esportiu i la salut. També hi participarà Aurora Crespo, d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), amb una sessió sobre l’Andorra Living Lab i les oportunitats de testar solucions en entorns reals.
La jornada es completarà amb un espai de networking i una social ride: una sortida en bicicleta amb inici al mateix Bicilab i arribada a Engolasters, pensada per a posar en pràctica algunes de les tecnologies i viure l’experiència esportiva en primera persona.
Les inscripcions són gratuïtes.