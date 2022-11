Ciclisme: ‘La Purito’ vol recuperar el nombre de participants d’abans de la pandèmia

Es mantindran els mateixos recorreguts i no hi haurà trams cronometrats, per a potenciar l’esperit festiu de la prova deixant de banda la competició. Les inscripcions s’obriran a mitjans gener. Com cada any, hi haurà noms il·lustres entre els participants i es retrà homenatge a un ex-ciclista professional de qui encara no s’ha volgut revelar la identitat. “Aquest any el nom que vindrà encara no el podem dir, però crec que us agradarà”, assegura Joaquim “Purito” Rodríguez.