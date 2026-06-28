Ciclisme: Adrià Regada, protagonista principal de la prova sub-23 del Campionat d’Espanya

Aquest dissabte, Adrià Regada ha demostrat classe, pundonor i una qualitat que de ben segur el portarà a ser professional. En el campionat d’Espanya de ruta, de la categoria sub-23, també campionat d’Andorra, el de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha demostrat la seva qualitat. Ha lluitat per la victòria finals fins el final, tot i tenir més que segur l’or per ser andorrà. Però malgrat sabent que no podria pujar al podi en el Campionat d’Espanya, ha lluitat com si ho pogués fer. S’ha buidat, i el premi, de ben segur ha de ser fer el salt a la professionalitat
D’un grup de 16 ciclistes a falta de la darrera volta al circuit, s’ha anat reduint fins a 20 quilòmetres pel final, Marc Riberola i Adrià Regada, companys de Caja Rural Alea, però en aquest cas defensant els colors de Catalunya i Andorra, marxaven del grup. Han arribat a tenir fins a 30” de diferència. Hi havia una bona entesa entre els dos. A ambdós, companys d’equip, els interessava que l’escapada arribés a la seva fi. A cinc quilòmetres del final s’han quedat. Però la gesta d’Adrià Regada és històrica per al ciclisme andorrà. Sanromá, de Castella La Manxa, s’ha proclamat campió amb un temps de 3:56:14 i a només 19 segons ha creuat la línia d’arribada l’andorrà.
Orgull andorrà
Adrià Regada ha demostrat el seu caràcter, en aquesta darrera volta del circuit de Sabiñánigo. Ha tirat del carro, quan més ho necessitava tant ell com el seu company d’escapada i ha demostrat la seva qualitat. Ha estat molt present a la retransmissió d’Eurosport i això és una gran notícia per a ell, per a Andorra i per a la FAC, que veu com l’esforç d’una federació petita durant els darrers anys està donant el seus fruits. Regada, després de guanyar la muntanya en la Volta a Navarra, fer un gran paper a la Morabanc Clàssica, entre professionals, es corona com a campió d’Andorra i segon en la general sub23 del campionat d’Espanya.
“He estat a prop. No serà per ganes, m’he buidat, somiava amb això i m’he quedat a les portes. Vaig en progressió i que això no pari”, explicava Adrià Regada només finalitzar la cursa.
La presidenta de la FAC, Carolina Poussier explicava que “primer de tot cal felicitar a l’Adrià Regada, per la carrera que ha fet. Ens ha fet vibrar a tots i sincerament crec que tota Andorra està emocionada pel resultat que ha fet. Avui és un dia històric per al ciclisme andorrà i tot el mèrit és de l’Adrià i del Víctor de la Parte, el nostre Director Tècnic perquè han et un gran treball d’equip plegats. L’aposta que en el seu dia va fer la FAC està donant els seus fruits. Estic molt emocionada”.
La representació andorrana no ha acabat aquí. En el grup hi havia Gerard Mora que ha aconseguit un bon resultat en finalitzar en 18a posició, guanyant l’esprint a la línia d’arribada del seu grup perseguidor amb un temps total de 4:03:59. Una gran feia de l’esprinter andorrà que fa que Andorra tingui dos corredors en el TOP20 del Campionat d’Espanya.
Enzo Fuentes i Miquel Naudi no han finalitzat la prova.