Cicle de debat sobre paisatge, recerca científica i sostenibilitat territorial al Cadí-Moixeró

Projecte Betula (RàdioSeu)

El projecte Betula va començar el passat divendres un cicle de debat participatiu als pobles del Cadí-Moixeró, sota el títol “Paisatge, Economia, Comunitat i Pirineus”, abordant qüestions com el paisatge com a eina de desenvolupament local, les recerques científiques que estan en marxa al territori pirinenc, la gestió de l’aigua com a repte dels entorns rurals i una jornada final sobre comunalisme i sostenibilitat territorial.

El bloc de xerrades virtual va arrencar amb la conferència “El paisatge com a infraestructura econòmica i com a factor de desenvolupament local al Cadí i Moixeró”. Hi va participar Marisol Lage, cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, i Francesc Muñoz, professor de geografia urbana de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’observatori de la Urbanització.

Aquest proper divendres, dia 22 de setembre, serà el torn de conèixer diferents experiències vinculades al món acadèmic que duen a terme investigacions a l’àmbit pirinenc. A la xerrada “Què s’està investigant als Pirineus? Què aporta i què pot aportar en el desenvolupament econòmic local?”, hi prendran part Camila del Mármol, Federica Ravera, Marta Pallarès, Xavi Farré, Raquel Cunill, Eduard Plana i Ferran Canudas.

El 29 de setembre serà el torn per a parlar de la gestió de l’aigua, un factor determinant en el context actual. La taula rodona portarà el títol de “Reptes de les polítiques públiques i la democratització de la gestió de l’aigua a pobles de muntanya”, i anirà a càrrec de Josep Plasencia, de la Plataforma Recuperem l’Energia, per la municipalització de les centrals hidroelèctriques; Joan Noguera, ramader i veí de Bagà; Joan Arévalo, de la Comunitat Minera Olesana, i David Saurí, geògraf expert en la gestió de l’aigua.





Jornada a la Vall de la Vansa

Finalment, la cloenda del cicle es farà amb la Jornada sobre comunalisme i sostenibilitat als pobles de muntanya, a la Vall de la Vansa, en format presencial i organitzada conjuntament amb l’Associació Reviure les Valls. Donarà la benvinguda la mateixa associació i, tot seguit, hi haurà una breu ponència de Ferran Canudas sobre sostenibilitat territorial al Cadí-Moixeró. Posteriorment Vanesa Freixa parlarà sobre ruralisme i comunitat, i Marc August Muntanya, sobre comunalisme. El matí es tancarà amb una taula rodona dels ponents i Eduard Trepat (ARCA). Finalment, està previst un dinar i una sobretaula musical.





Projecte de promoció local i comunitària

Betula és un projecte de promoció local i comunitària dels pobles del Parc Natural del Cadí-Moixeró, a través de la divulgació de la història social i ecològica del territori, la creació d’espais de debat i l’acompanyament a iniciatives locals a través de la intervenció comunitària. Persegueix la implementació d’actuacions concretes que encaminin el territori cap a un horitzó de sostenibilitat territorial, fent-ho sempre des del teixit local divers i fomentant l’acció col·lectiva.

Per tal d’assistir a les sessions programades, és necessària la inscripció prèvia a betula@larada.coop o al telèfon 623 61 12 11.