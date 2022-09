Christos Albanis, nou reforç per al FC Andorra

Christos Albanis arriba cedit per l’AEK d’Atenes. La nova incorporació del FC Andorra pot actuar en punta o d’extrem. La campanya passada va jugar, també cedit, al Apollon de Limassol xipriota on va jugar 25 partits i va fer 5 gols. Es pot dir que ja a començat el compte enrere. Diumenge tot ha d’estar a punt pel duel contra el líder en solitari de la lliga SmartBank, el Granada.

Les noves banquetes situades al mur oposat a la tribuna ja estan instal·lades, el mateix que les cabines per la premsa. Es continua treballant en l’àmplia passarel·la que connecta les cinc plataformes per la televisió instal·lades al mur lateral.

Falten les porteries, però ja es comencen a pintar les línies del terreny de joc. De fet, a l’equip li agradaria poder entrenar-s’hi demà divendres i, si no és possible, ho faran dissabte. La Policia va examinar l’Estadi Nacional aquest dimarts. Especialment el nou accés per als aficionats forans. El desplegament de seguretat s’ajustarà a cada partit, tenint en compte el volum de seguidors visitants, les seves particularitats i la transcendència de la jornada.

Aquest dijous s’han estat fent reunions entre laLiga, el club i els cossos de seguretat implicats en l’operatiu. S’està treballant en la nova grada del gol nord amb capacitat per a 80 espectadors. Les entrades de tribuna estan esgotades, però encara en queden als gols. El Nacional tindrà capacitat per a 3.345 espectadors.