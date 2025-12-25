Christopsomo: el pa de Crist nadalenc de la tradició grega

Un saborós Christopsomo (Getty Images)
El Christopsomo, que en grec significa literalment “pa de Crist”, és un tipus de pa dolç tradicional que es prepara a Grècia durant les festes de Nadal. Aquest pa no és només un aliment, sinó un símbol profund de la família, la fe i la fertilitat, que reflecteix la rica herència cultural i religiosa del país.

El Christopsomo té arrels que es remunten a l’era bizantina, quan les famílies gregues elaboraven aquest pa especial la vigília de Nadal per a beneir la llar i assegurar prosperitat durant l’any següent. La seva preparació era considerada un acte sagrat, i sovint el pa es portava a l’església per a ser beneït abans de ser consumit a casa. Cada família solia tenir la seva pròpia recepta, transmesa de generació en generació.

A més de a Grècia, també es consumeix a Xipre, els Balcans i altres regions amb població grega. Encara que tradicionalment es menja durant Nadal, algunes famílies el preparen també en ocasions especials com bodes, batejos o altres celebracions religioses.

El Christopsomo destaca per la combinació d’espècies aromàtiques i ingredients rics que li confereixen un sabor únic:

  • Farina de blat: base del pa.
  • Llevat: per a fer-lo lleuger i esponjós.
  • Mel o sucre: aporta dolçor i humitat.
  • Espècies: canyella, clau, nou moscada i a vegades cardamom.
  • Fruites seques i fruita confitada: ametlles, nous, panses, taronja confitada.
  • Oli d’oliva o mantega: per a enriquir la massa.

Un dels trets més distintius del Christopsomo és la seva decoració simbòlica a la part superior. Sovint s’hi dibuixen formes religioses o geomètriques amb la massa mateixa, com creus, fulles d’olivera, o altres símbols de protecció i fertilitat. Aquesta decoració no és només estètica: cada motiu té un significat profund, com la benedicció de la llar, la salut i la prosperitat de la família.

