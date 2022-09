Chemobrain o quimioteràpia del cervell

El fenomen del Chemobrain (com ho defineixen els metges) o quimioteràpia del cervell, pot definir-se com un dèficit cognitiu que es deriva usualment del tractament amb quimioteràpia, però que també pot donar-se amb la radioteràpia combinada amb alguns tipus de fàrmacs.

Aquest deteriorament pot produir-se en forma de falta de memòria, d’atenció o dificultats per a concentrar-se.

Aquests símptomes que no es donen en tots els casos (aproximadament un 50% dels pacients tractats), són en la seva majoria reversibles i solen desaparèixer una vegada finalitzada la quimioteràpia.

Per a minimitzar, no obstant això, aquests efectes, és molt recomanable realitzar certes rutines, tals com: